Москва15 сен Вести.В эпоху цифровизации людям необходимо "переключать" свой мозг, в этом помогает современное увлечение стритфишинг – это своеобразная форма медитации для горожан и возможность уединиться с природой. Об этом заявил в беседе с ИС "Вести" психолог, директор Национальной гуманитарной академии Максим Коваленко.

Стритфишинг (уличная рыбалка) – это ловля рыбы в черте города с набережных, мостов, парапетов и других бетонных берегов.

По словам специалиста, даже в самых современных условиях при наличии технологий человек нуждается в уединении с природой.

В нашу эру цифровизации: чаты, боты, компьютеры - то есть все оцифровано, – молодежь, да и не только молодежь, но в основном люди, которые в этом жили, в этом родились, грубо говоря, с телефоном в руках, они живут именно там, вся жизнь проходит там. Но в любом случае мозгу нужно как-то переключаться. И природа, она свое требует... Если мы говорим про рыбалку – это некоторая форма медитации, потому что, когда ты смотришь на воду, а мы еще прекрасно все знаем, что вода успокаивает… Такие вещи действуют очень успокоительно на человека сказал Коваленко

Кроме того, как объяснил психолог, стритфишинг – это возможность для современной молодежи стать популярнее в социальных сетях.

Это какой-то популярный формат отдыха, который можно как-то тиражировать, как-то показывать в социальных сетях, опять же, привлекать подписчиков, внимание. Здесь вот с какой стороны посмотреть… Почему он набирает популярность? Потому что они приезжают, например, ловить рыбу, грубо говоря, у Кремля, в Москва-реке, где-то в черте города, что самое основное. Но они понимают, насколько это успокаивает, насколько весь процесс, например, закинуть удочку там, сделать наживку, прикорм какой-то и так далее, это успокаивает, это некий процесс. Это не потому, что ушли к каким-то дедовским увлечениям, а именно потому, что просто организм требует для мозга какой-то отдых добавил он

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