HR-специалист дал советы, как удержать зумеров на рабочем месте Эксперт Каленский: работодателю нужно показывать ценность зумера как сотрудника

Москва7 окт Вести.Работодателю необходимо показывать представителям молодого поколения (зумерам) их ценность для команды и поддерживать с сотрудником конструктивный диалог. Такой совет заместитель директора департамента по подбору персонала группы компаний UNITY Болеслав Каленский дал в интервью ИС "Вести".

По его словам, у молодого сотрудника должно быть понимание, что руководство видит результаты его работы и ценит их.

В первую очередь удержать их надо отображением их ценности в команде, если таковая есть. То есть это прямой диалог раз в две недели либо раз в месяц. Соответственно, проговаривать те результаты, подсвечивать ту ценность и пользу, которую он приносит в команде посоветовал Каленский

Также он отметил, что многие компании сегодня подстраивают условия труда под нужды молодого поколения.

Та гибкость, которая сейчас уже предлагается компаниями во многом, в общем-то, связана с тем, что есть адаптация к новому поколению. Это и гибридный график, гибкое начало рабочего дня уточнил специалист

Ранее клинический психолог назвал критерии, на которые зумеры обращают внимание при выборе места будущей работы.