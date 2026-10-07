Психолог назвал критерии, на которые опираются зумеры при выборе работы Психолог Раабе: зумерам на работе важна осмысленность труда и видимый результат

Москва7 окт Вести.Поколение зумеров при выборе места работы обращает внимание на возможность профессионального развития, на наличие уважения в коллективе, а также на возможность сохранения ментального здоровья. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал клинический психолог Владислав Раабе.

По его словам, с точки зрения ценностных ориентиров зумеры не слишком сильно отличаются от миллениалов.

Среди зумеров огромное количество ребят, которые готовы и работать, и приходить вовремя… Многие из них готовы оставаться на работе, но при условии осмысленности труда, то есть четкого понимания, как то, что я делаю, приведет меня к результату… Для них на первом месте это развитие, уважение и взаимопонимание с коллегами, здоровье, в том числе ментальное… И безумно для них важен баланс работы и личной жизни объяснил специалист

Ранее сообщалось, что работодатели ценят в молодом поколении способность к самообучению, критическое и системное мышление, а также умение работать в команде.