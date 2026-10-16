Москва16 окт Вести.Представители поколения миллениалов являются наиболее эффективными и гибкими руководителями в современных бизнес-условиях, заявил "Абзацу" HR-эксперт Гарри Мурадян.

По словам специалиста, миллениалы выгодно отличаются как от поколения X, имеющего склонность к консерватизму, так и от поколения Z, представители которого не стремятся к построению долгосрочной карьеры.

Эксперт подчеркнул, что миллениалы сформировались в период развития корпоративной культуры, поэтому они демонстрируют высочайшую скорость адаптации к экономическим кризисам, умеют принимать быстрые решения в условиях неопределенности и способны удерживать бизнес на плаву.