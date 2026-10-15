Москва15 окт Вести.Зумеры трансформируют современный рынок труда благодаря внедрению полезных рабочих привычек, включая делегирование рутины нейросетям и строгое соблюдение баланса между работой и личной жизнью. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил бизнес-консультант Эмиль Халимов.

Эксперт отметил, что молодые специалисты не склонны держаться за одно рабочее место и воспринимают трудоустройство как прагматичную сделку, легко увольняясь при несоответствии условий ожиданиям.

Чтобы избежать лишних издержек на поиск и обучение персонала, компаниям стоит отказаться от критики молодежи и выстраивать с ней прозрачные партнерские отношения: четко фиксировать критерии роста дохода, поэтапно подводить итоги адаптации и доплачивать наставникам.