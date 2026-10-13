Эксперт объяснил, почему резюме соискателей даже не доходят до работодателей

Проблема первичного отбора: почему качественные резюме не проходят скрининг Эксперт объяснил, почему резюме соискателей даже не доходят до работодателей

Москва13 окт Вести.Автоматическая оценка резюме нейросетями по самостоятельно заданным ими критериям искажает требования работодателя и приводит к возникновению множества проблем при найме. Об этом ИС "Вести" рассказал ассистент кафедры радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Александр Шарипов.

На сегодняшнем рынке труда доминируют технологии искусственного интеллекта. Соискатели оптимизируют резюме с помощью нейросетей, в то время как работодатели используют автоматизированные системы фильтрации кандидатов. Главная проблема такого подхода заключается в предвзятости алгоритмов: ИИ отсеивает нестандартных соискателей, поскольку оценивает резюме строго по заданным шаблонам. С этим несовершенством автоматического отбора сегодня сталкиваются как специалисты, так и наниматели.

Нейросеть сама за работодателя определяет в резюме, какой критерий важнее, какой не важнее, несколько дорабатывая саму идею и сами задачи. И, соответственно, от этого происходит большое количество проблем сказал Шарипов

В результате работодатели теряют ценные кадры из-за слепой веры в ИИ. Поэтому эксперты рекомендуют соискателям менять подход: вместо перечня обязанностей показывать конкретные достижения в цифрах (например, рост продаж на 50% или нулевой уровень аварийности). Разумно задействовать нейросети для оптимизации резюме под вакансию, но главный секрет успеха — баланс. Помимо стандартных блоков с учебой и успехами, важно добавить уникальную личную деталь, которая "зацепит" человека, даже если машина ее не пропустит.

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