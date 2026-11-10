HR-эксперт рассказала, какие профессии не заменит нейросеть HR-эксперт Лоикова: ИИ не заменит специалистов поддержки и финансовых аналитиков

Москва10 ноя Вести.Финансовых аналитиков, специалистов поддержки и сотрудников, принимающих ключевые решения, искусственный интеллект (ИИ) вряд ли заменит. Об этом изданию "Абзац" рассказала HR-эксперт Зулия Лоикова.

По словам специалиста, с рутиной нейросети справляются, но там, где ситуация нестандартна и требуется контроль человека, они допускают ошибки.

Видела ситуации, когда финансовые компании заменяют искусственным интеллектом сотрудников, которые работают в аналитике, в поддержке клиентов, и обнаруживают впоследствии серьезные риски. Поэтому сотрудников возвращают, причем тех, с кем уже работали. Добавляют им даже иногда какую-то единовременную выплату к прежней зарплате рассказала Лоикова

Специалист отметила, что сложнее всего автоматизировать эмоциональное взаимодействие, нестандартные ситуации и ответственность за решения. Востребованными, по ее мнению, останутся те, кто проверяет результаты нейросетей и выстраивает отношения с клиентами. Рутину же компании продолжат отдавать ИИ.

Будущее не за отделами без людей, оно за небольшими командами, где искусственному интеллекту отводится роль обрабатывать типовые запросы. Человек все-таки решает сложные, нетиповые ситуации, берет на себя выстраивание отношений, взаимодействие, контроль качества. ИИ выполняет задачи, но он не выполняет полностью работу пояснила Лоикова

Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на имеющееся в ее распоряжении исследование Лаборатории нейронаук и поведения человека "Сбера", сообщала, что около 40% молодых специалистов в России считают, что их профессии уязвимы перед автоматизацией.