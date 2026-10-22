Эксперт рассказал, можно ли доверить ИИ расшифровку рецептов от врача Эксперт Зыков: ИИ не стоит полностью доверять расшифровку рецептов от врача

Москва22 окт Вести.Искусственному интеллекту не стоит полностью доверять расшифровку рецептов от врача. Об этом в беседе с RT сообщил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

Эксперт рассказал об эксперименте, в ходе которого перед тремя популярными нейросетями поставили задачу расшифровать девять написанных от руки на русском языке рецептов. По его словам, ИИ практически безошибочно определяли названия лекарств, однако дальше начались трудности.

Например, в одном рецепте было указано 2,16 тысячи таблеток, но одна нейросеть прочитала 216, а другая вообще 60. В другом случае вместо двух таблеток на ночь ИИ предложил принимать одну таблетку три раза в день. То есть фактически изменил назначенную врачом схему лечения сказал Зыков

Кроме того, добавил эксперт, нейросети регулярно пропускали дополнительные указания, путали фамилии врачей, а иногда дополняли неразборчивый текст собственными предположениями.

Ранее эксперт Ирина Меженева заявила, что при использовании нейронных сетей россиянам стоит понять, что знания ИИ основываются на информации из интернета. По ее словам, слепо доверять им не стоит.