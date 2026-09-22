Москва22 сен Вести.К расшифровке результатов медицинских анализов искусственным интеллектом нужно относиться как к художественной литературе. Об этом ИС "Вести" заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

Если мы отправляем какие-то медицинские результаты на интерпретацию и тем более на назначение в искусственный интеллект, нужно к ним относиться как к художественной литературе … Уровень искусственного интеллекта сейчас в медицине – он еще не пошел в детский садик. Поэтому то, что он там напишет, наговорит, интересно почитать, но ни в коем случае … на себе не реализовывать. Можно аккуратно у врача спросить, он вам скажет, чтобы вы этим больше не пользовались сказал он

Также Ершов добавил, что на данный момент искусственный интеллект развивается быстро, но не в медицине.

ТТГ, витамин D и ферритин – это самые востребованные вопросы в принципе по здоровью у населения планеты Земля, и самые легко интерпретируемые, в том числе искусственным интеллектом, но даже этого пока что он не научился делать. Слишком много нужно знать о человеке побочной информации, посторонней информации, которая лежит за пределами этого анализа либо одного, либо второго, либо третьего … Интерпретация не может быть корректной априори отметил он

Ранее директор Высшей медицинской школы Виталина Левашова заявила, что цифровые ассистенты, внедренные в московских поликлиниках, освобождают участковых врачей от бумажной рутины, позволяя больше времени общаться с пациентом.