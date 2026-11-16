HR-специалист Прокушева: иногда резюме может не пройти автоматическую проверку

Эксперт объяснила, почему резюме может не пройти автоматический отбор HR-специалист Прокушева: иногда резюме может не пройти автоматическую проверку

Москва16 ноя Вести.Соискатель с подходящим опытом и необходимыми навыками может не получить приглашение на собеседование из-за автоматической проверки резюме. Система может не распознать нужные компетенции или отклонить отклик из-за формального несоответствия требованиям. Об этом RT рассказала HR-директор "МТС Линк" Екатерина Прокушева.

По ее словам, быстрый отказ не обязательно означает, что резюме оценивал искусственный интеллект: причиной может быть обычный автоматический фильтр.

В зависимости от настроек система может искать конкретные формулировки в резюме, учитывать стаж работы или проверять ответы на вопросы анкеты. Если кандидат не указал нужный навык прямо, программа может не найти подтверждения его квалификации сказала Прокушева

Эксперт подчеркнула, что трудности могут возникать и при оценке нестандартного карьерного опыта. Например, алгоритм может не распознать связь между прежней должностью и новой вакансией, если соискатель сменил профессию, совмещал несколько специальностей или работал под другим названием должности.

Рекрутер способен оценить содержание такой работы, а алгоритм не всегда распознает связь между прежним опытом кандидата и новой вакансией отметила собеседница RT

Чтобы повысить шансы пройти отбор, эксперт посоветовала внимательно изучать описание вакансии и соотносить с ним свой опыт. Если название предыдущей должности отличается от указанного в объявлении, стоит пояснить, какие обязанности выполнял соискатель.

Это поможет работодателю увидеть подходящий опыт, даже если название позиции отличается от указанного в вакансии. Само резюме лучше оформлять просто, с привычными разделами и без сложных таблиц или графических элементов рассказала Прокушева

Кроме того, отметила специалист, для проверки резюме можно использовать искусственный интеллект: попросить нейросеть сопоставить документ с требованиями вакансии, выявить недостаточно раскрытые компетенции и предложить более точные формулировки.