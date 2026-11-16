Москва16 нояВести.Соискатель с подходящим опытом и необходимыми навыками может не получить приглашение на собеседование из-за автоматической проверки резюме. Система может не распознать нужные компетенции или отклонить отклик из-за формального несоответствия требованиям. Об этом RT рассказала HR-директор "МТС Линк" Екатерина Прокушева.
По ее словам, быстрый отказ не обязательно означает, что резюме оценивал искусственный интеллект: причиной может быть обычный автоматический фильтр.
В зависимости от настроек система может искать конкретные формулировки в резюме, учитывать стаж работы или проверять ответы на вопросы анкеты. Если кандидат не указал нужный навык прямо, программа может не найти подтверждения его квалификациисказала Прокушева
Эксперт подчеркнула, что трудности могут возникать и при оценке нестандартного карьерного опыта. Например, алгоритм может не распознать связь между прежней должностью и новой вакансией, если соискатель сменил профессию, совмещал несколько специальностей или работал под другим названием должности.
Рекрутер способен оценить содержание такой работы, а алгоритм не всегда распознает связь между прежним опытом кандидата и новой вакансиейотметила собеседница RT
Чтобы повысить шансы пройти отбор, эксперт посоветовала внимательно изучать описание вакансии и соотносить с ним свой опыт. Если название предыдущей должности отличается от указанного в объявлении, стоит пояснить, какие обязанности выполнял соискатель.
Это поможет работодателю увидеть подходящий опыт, даже если название позиции отличается от указанного в вакансии. Само резюме лучше оформлять просто, с привычными разделами и без сложных таблиц или графических элементоврассказала Прокушева
Кроме того, отметила специалист, для проверки резюме можно использовать искусственный интеллект: попросить нейросеть сопоставить документ с требованиями вакансии, выявить недостаточно раскрытые компетенции и предложить более точные формулировки.