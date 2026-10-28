Эксперт указал, что экс-работодатель не может распространять о бывшем сотруднике Эксперт Щедрова: экс-работодатель не вправе распространять ложь о сотруднике

Москва28 окт Вести.Проверка рекомендаций при приеме на работу является обычной практикой, но бывший работодатель не имеет право распространять об экс-сотруднике лживую информацию или сведения из его частной жизни при общении с потенциальным новым нанимателем. Об этом рассказала вице-президент по HR компании UserGate Елена Щедрова в разговоре с RT.

По ее словам, иногда собеседование состоит из нескольких этапов, и в какой-то момент кандидат думает, что должность уже его, но внезапно получает отказ в трудоустройстве. Нередко так получается из-за того, что новый работодатель связался с предыдущим.

Эксперт отметила: проверка рекомендаций при найме, особенно на руководящую должность – обычная практика. Так работодатель убеждается в том, что за красивым резюме стоят реальные достижения.

Предыдущий наниматель вправе говорить о профессиональных заслугах: какие задачи человек решал, за что отвечал, чего добился, как работал с коллегами и руководством. Передача персональных данных третьим лицам требует законного основания, а значит, как правило, согласия самого кандидата. К данным, подпадающим под это требование, относятся даже безобидные на вид сведения о трудовой деятельности пояснила она

Щедрова подчеркнула, что согласие на проверку рекомендаций не обязывает прежнего руководителя говорить только хорошее о сотруднике. Например, допускается упоминание такого факта, как то, что человек тяжело срабатывается с коллегами или может периодически не укладываться в дедлайны.

Но одно дело – отметить, что ему не всегда удавалось соблюдать сроки, и совсем другое – без доказательств обвинить его в мошенничестве, нечестности или нарушении закона отметила собеседница телеканала

Эксперт также сообщила, что при неправомерной передаче персональных данных сотрудник имеет полное право обратиться в Роскомнадзор, а при распространении ложных порочащих сведений – защищать свою репутацию в суде и требовать опровержения.