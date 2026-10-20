Москва20 окт Вести.Согласно статистике, в этом году 65% российских компаний сталкиваются с недостоверной информацией в резюме, указанной соискателями. Рост таких случаев происходит из-за давления рынка и создания новых инструментов, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Подробностями с ИС "Вести" поделилась независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, фальсификацией резюме занимаются не только начинающие специалисты, но и опытные, которые стремятся к повышению. Соискатели приписывают себе компетенции, завышают рабочий стаж и упоминают компании, в которых никогда не работали, чтобы скрыть свой реальный опыт.

Рост таких факторов происходит из-за давления рынка и новых инструментов. В первую очередь, из-за давления фильтров, потому что автоматизированные системы отбора, которые вшиты уже в работные сайты, часто отсеивают резюме без нужных ключевых слов. И это вынуждает кандидатов также делать начинку резюме из навыков и опыта, которых у них нет, чтобы их заметили объяснила специалист

При этом сами соискатели тоже используют искусственный интеллект для создания идеального резюме, отметила Лоикова.

Доступность генеративного искусственного интеллекта также способствует этому. То есть нейросети позволяют быстро создавать идеальное резюме. 72% наших коллег-рекрутеров уже сталкивались с фейковыми такими заявками, которые сгенерированы искусственным интеллектом добавила она

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