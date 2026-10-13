Москва13 окт Вести.Большинство соискателей в России находят работу через знакомых и друзей, а тем, кто ищет ее самостоятельно, эффективнее всего адаптировать свое резюме под требования вакансии с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом ИС "Вести" рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Александр Сафонов.

Практика показывает, что "сарафанное радио" в России остается главным инструментом трудоустройства: порядка 70% специалистов находят работу благодаря личным контактам. Тем не менее, для тех, кто идет по пути самостоятельного поиска, существуют эффективные стратегии.

70% соискателей трудоустраиваются через "звуковые каналы" - через знакомых, через друзей. Но для тех, кто самостоятельно ищет работу, есть совет. Поскольку вы сегодня имеете дело с искусственным интеллектом, который совершает первый отбор резюме, лучший помощник, как ни странно, это тоже искусственный интеллект. И в этом контексте надо просто взять те требования, размещенные в вакансии и предложить соответственно, искусственному интеллекту сформировать ваше резюме и электронные машины "договорятся" предложил Сафонов

При этом, считает он, в идеале необходимо полностью обезличивать резюме в части пола и возраста для исключения дискриминации.

Я вообще предложил бы в Трудовой кодекс внести требования запрета задавать вопрос, кто перед тобой: женщина, мужчина и указывать возраст. То есть, чтобы резюме обезличенными были. И любая попытка вопроса о возрасте и о принадлежности к полу была бы в определенной степени приравнена к административным нарушениям, за исключением тех случаев, которые определены действующим законодательством. Это касается, например, несовершеннолетних. И, соответственно, указывать в резюме, которое касается особо опасных профессий, где запрещено присутствие женщин, тоже указание, что в связи с этим законом, есть ограничения на рассмотрение резюме для женщин добавил Сафонов

Ранее сообщалось, что в России возросло число женщин на должностях слесарей‑сантехников.