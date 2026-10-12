Москва12 окт Вести.В России возросло число женщин на должностях слесарей‑сантехников. Такую тенденцию в беседе с ИС "Вести" отметила независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России" Зулия Лоикова.

Женщин стало больше в рабочих квалифицированных специальностях. Женщины стали чаще сами откликаться на вакансии и желают работать руками… Слесари-сантехники — здесь женщин стало больше. И сейчас, когда компании либо люди вызывают их, они с удивлением [говорят]: "К нам пришла девушка-слесарь" рассказала Лоикова

Она заявила о высоких зарплатах по рабочим специальностям. Так, по ее данным, сварщики высших разрядов могут рассчитывать на доход до 580 тысяч рублей, монтажники получают в среднем около 250 тысяч рублей, а операторы станков в промышленности зарабатывают от 280 до 320 тысяч рублей в зависимости от опыта и уровня квалификации.

Ранее СМИ сообщили, что по итогам сентября в России наибольшее число вакансий наблюдалось в ритейле, промышленности, строительстве, логистике, туризме и общепите.