HR-эксперт назвал риски для соискателей при указании ложной информации в резюме Эксперт Лоикова: ложные данные в резюме несут юридические риски для соискателя

Москва20 окт Вести.Действия соискателей, которые умышленно указывают в резюме недостоверную информацию, могут нести не только репутационные риски, но и юридические, вплоть до уголовной ответственности. Подробностями с ИС "Вести" поделилась независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

По ее словам, немедленные санкции в отношении такого кандидата, которого уличили в обмане, могут только на первый взгляд показаться незначительными.

Немедленные санкции могут показаться незначительными. Иногда могут не делать оффер таким кандидатам, но риски для умышленного обманщика накапливаются и могут стать серьезными. Например, для 43% работодателей ложь в резюме [является] отказом в трудоустройстве. Если обман раскрывается уже после приема на работу такого человека, это может привести к немедленному увольнению, в том числе и по статье рассказала эксперт

Кроме того, информация о недобросовестном кандидате быстро распространится среди HR-сообщества, подчеркнула специалист.

Информация о недобросовестном кандидате среди хантерского сообщества распространяется очень быстро. Это тоже ставит крест на дальнейшей карьере таких людей. Не забываем и про юридические риски. В некоторых случаях, особенно при подделке, например, информации о дипломах или использовании чужих данных, возможны правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности подытожила она

Лоикова также отметила, что в этом году 65% российских компаний сталкиваются с недостоверной информацией в резюме – рост таких случаев происходит из-за давления рынка и создания новых инструментов, в том числе с применением ИИ.