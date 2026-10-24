Москва24 окт Вести.Соискатель имеет право запросить у работодателя текст трудового договора до его подписания, чтобы заранее оценить условия будущей работы и принять взвешенное решение. Об этом ТАСС сообщила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Это нормальная практика, когда человеку присылается договор, который он будет подписывать, заблаговременно, чтобы человек мог изучить этот договор, возможно, показать юристу отметил Кавшар

При этом, добавил парламентарий, существуют работодатели, которые отказывают соискателю в предоставлении проекта трудового договора на этапе собеседования, ссылаясь на внутренние правила компании или коммерческую тайну. В такой ситуации можно обратиться в профсоюзную организацию или в трудовую инспекцию.

Депутат напомнил, что при приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, которые связаны с его профессиональной деятельностью.