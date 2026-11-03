Москва3 нояВести.В российском законодательстве нет отдельной нормы, обязывающей работодателей оплачивать тестовые задания для соискателей. Однако, если кандидат выполняет объемную работу, суд может расценить это как фактическое допущение к трудовой деятельности. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.
Эксперт подчеркнула, что в таком случае разбирательство может завершиться в пользу соискателя.
Объемное тестовое задание, сопоставимое с полноценным рабочим днем, должно оплачиваться как минимум как разовая работа по гражданско-правовому договору. Короткая проверка навыков на учебном или обезличенном кейсе может оставаться бесплатной: она помогает работодателю оценить базовые компетенции кандидата и не создает для компании практической ценностиподчеркнула специалист
Иная ситуация возникает, если соискателю поручают реальную задачу на несколько часов, предоставляют доступ к внутренним документам или клиентским данным, а полученный результат впоследствии можно использовать в продукте, презентации, публикации или передать заказчику. В таком случае речь уже идет не об оценке навыков, а о выполнении работы, подчеркнула Санина.
Компания, которая просит отработать день бесплатно, рискует не только получить претензии от соискателя, но и испортить репутацию на рынке труда, где кандидаты все чаще открыто делятся подобным опытомзаключила она
Ранее HR-специалист Зулия Лоикова назвала риски для соискателей при указании ложной информации в резюме.