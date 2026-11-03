HR-специалист: большое тестовое задание должно быть оплачиваемым HR-специалист Санина: объемное тестовое задание должно быть оплачиваемым

Москва3 ноя Вести.В российском законодательстве нет отдельной нормы, обязывающей работодателей оплачивать тестовые задания для соискателей. Однако, если кандидат выполняет объемную работу, суд может расценить это как фактическое допущение к трудовой деятельности. Об этом RT рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

Эксперт подчеркнула, что в таком случае разбирательство может завершиться в пользу соискателя.

Объемное тестовое задание, сопоставимое с полноценным рабочим днем, должно оплачиваться как минимум как разовая работа по гражданско-правовому договору. Короткая проверка навыков на учебном или обезличенном кейсе может оставаться бесплатной: она помогает работодателю оценить базовые компетенции кандидата и не создает для компании практической ценности подчеркнула специалист

Иная ситуация возникает, если соискателю поручают реальную задачу на несколько часов, предоставляют доступ к внутренним документам или клиентским данным, а полученный результат впоследствии можно использовать в продукте, презентации, публикации или передать заказчику. В таком случае речь уже идет не об оценке навыков, а о выполнении работы, подчеркнула Санина.

Компания, которая просит отработать день бесплатно, рискует не только получить претензии от соискателя, но и испортить репутацию на рынке труда, где кандидаты все чаще открыто делятся подобным опытом заключила она

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова назвала риски для соискателей при указании ложной информации в резюме.