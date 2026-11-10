В ГД отметили роль профсоюзов в сохранении передовых норм, защищающих работников Депутат Бессараб: профсоюзы защищают интересы трудящихся на самом высоком уровне

Москва10 ноя Вести.Профсоюзы в России сохраняют передовые подходы в защите трудящихся и соблюдают баланс интересов. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Светлана Бессараб.

Профсоюзы выполняют свою роль защиты интересов трудящихся на самом высоком уровне. Профсоюзы показывают свою эффективность, они на своем месте заявила она

По ее словам, несмотря на то, что в России уже 30 лет нет обязанности вступления в профсоюз, они во многом продолжают сохранять передовые нормы, которые защищают интересы работников.

Даже если мы посмотрим по нормам охраны труда, по нормам в отношении рисковых и опасных производств, это достаточно строгие, но действительно необходимые нормы, которые сегодня профсоюзы поддерживают и не дают ни в коем случае снизить. Мы понимаем, что это баланс интересов подчеркнула Светлана Бессараб

Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении срока предоставления работодателями информации, необходимой для осуществления профсоюзами контроля за соблюдением трудового законодательства. Согласно законопроекту, работодатель обязан предоставить информацию профсоюзу в течение одного месяца.