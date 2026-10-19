Москва19 окт Вести.При организованном наборе иностранцев в первую очередь нужно создавать возможности для трудоустройства российских граждан. Об этом сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев, передает РИА Новости.

По его словам, привлечение иностранной рабочей силы не должно приводить к искусственному занижению уровня оплаты труда россиян.

У работодателя не должно быть выгоды от использования иностранной рабочей силы с точки зрения экономики оплаты труда. В противном случае на рынке будет искусственное вытеснение россиян отметил Черногаев

Он добавил, что привлекать иностранного работника стоит только при наличии реальной и обоснованной кадровой потребности.

Кроме того, по мнению эксперта, важно заранее знакомить будущих работников с российским трудовым законодательством, традициями и нормами поведения. Такой подход позволит снизить риски недопонимания и конфликтов до того, как человек приступит к работе в России.