Глава ФНПР Черногаев: забастовки на предприятиях в РФ являются крайней мерой

В ФНПР назвали "точечными историями" забастовки на предприятиях в России Глава ФНПР Черногаев: забастовки на предприятиях в РФ являются крайней мерой

Москва13 июл Вести.Забастовки на предприятиях в России случаются, но являются крайней мерой. Об этом в интервью "Российской газете" заявил председатель Федерации независимых профсоюзов РФ (ФНПР) Сергей Черногаев.

Он напомнил, что в ряде российских отраслей, например, транспорте и обороне, введен запрет на проведение забастовок.

[Забастовки] случаются, но это точечные истории. ... Забастовка – это крайняя мера. Они возникают там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами сказал Черногаев

Глава ФНПР добавил, что подобные конфликты могут возникнуть в числе прочего из-за отказа руководства предприятия решать вопросы или планов по закрытию производства.