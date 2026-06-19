Шохин: предприятия сохраняют работников, потому что им некуда идти

Глава РСПП заявил, что компании держат работников из-за чувства ответственности Шохин: предприятия сохраняют работников, потому что им некуда идти

Москва19 июн Вести.Крупные предприятия сохраняют численность коллективов, поскольку чувствуют социальную ответственность. Об этом ИС "Вести" заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Он отметил, что компании в РФ сталкиваются с падением спроса и сокращением выпуска, однако не прибегают к массовому увольнению сотрудников.

Они понимают, что этим людям некуда идти. И они четырехдневку вводят, другие какие-то способы удержания людей рассказал он

Глава РСПП подчеркнул, что сокращение рабочих в таких условиях привело бы к острой социальной напряженности, а не к реальному росту производительности. По словам Шохина, компании также рассчитывают на будущий инвестиционный цикл и предпочитают сохранять людей, даже если это невыгодно с чисто экономической точки зрения.

Ранее Шохин заявил, что возможность введения налога на сверхприбыль в России сегодня не обсуждается. По его словам, механизм привязан не к потребностям бюджета, а к наличию прибыли, которой у многих российских компаний сейчас нет.