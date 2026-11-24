Москва24 ноя Вести.Работодателям при найме участников специальной военной операции, которые не имеют профессионального образования, следует учитывать их военно-учетные специальности. Такую рекомендацию дал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

24 ноября фракция "Единая Россия" в Госдуме представила корпоративный стандарт адаптации участников СВО​​​ после возвращения с военной службы.

При подготовке к найму действительно важно иметь в виду, что не все участники специальной военной операции имеют профессиональное образование, [нужно] учитывать те военно-учетные специальности, которыми ребята обладают сказал Платыгин

Замминистра отметил, что сделать это не всегда просто, однако существует ряд военных-учетных специальностей, которые можно перевести в гражданские компетенции. Например, водитель, механик, служащий штаба и другие.

Платыгин подчеркнул, что введение единого корпоративного стандарта – это еще один шаг на пути формирования единой модели, в рамках которой работодатели осуществляли бы не только трудоустройство, но и адаптацию и сопровождение участников специальной военной операции.