Москва25 ноя Вести.Специалисты среднего звена в армии очень востребованы рассказал ИС "Вести" председатель Регионального отделения ДОСААФ России Ярославской области Эдуард Суворин.

Сейчас специалисты среднего звена в армии очень востребованы. Военная специальность стала более наукоемкой в связи с применением современных видов вооружения заявил он

Потому закономерным является предложение Минобороны РФ о том, что выпускникам девятых классов можно будет поступать в военные вузы. Ведомство направило на регистрацию в Минюст проект приказа с данным нововведением. Ученики смогут поступать только на программы среднего профессионального образования, то есть на факультеты, которые готовят прапорщиков.

Подготовка специалистов такого уровня, думаю, это очень правильное и своевременное решение. Я в свое время сам поступал в вуз в 16 лет, и в 20 лет я уже был лейтенантом. У нас и раньше были школы прапорщиков, сержантские школы. Разница только в том, что первая дает техническую часть, а военный вуз дает более такую надстроечную часть, и человек уже владеет предметом в полной мере сказал он

Сейчас в военные учебные заведения принимают выпускников 11 классов.