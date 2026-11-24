В России могут начать принимать в военные вузы после девятого класса Минобороны предложило принимать в военные вузы после девятого класса

Москва24 ноя Вести.Минобороны подготовило проект приказа о приеме в военные училища и вузы на программы среднего профессионального образования выпускников девятых классов. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас на военные программы в профильные вузы принимают только после окончания 11 класса. Оборонное ведомство предлагает начать учитывать при приеме средний балл аттестата за девятый или 11-й класс.

Уточняется, что те, кто не служил в армии, смогут поступить в возрасте 16-22 лет, а отслужившие и срочники – до 24 лет.

Издание приказа позволит повысить качество подготовки военных кадров и обеспечит доступность военного образования для лиц, имеющих основное общее образование говорится в пояснительной записке

Сейчас проект приказа находится на этапе регистрации в Министерстве юстиции РФ.