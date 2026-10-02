В Минобрнауки предложили принимать ветеранов СВО на платное обучение вне лимитов

Минобрнауки предложило принимать ветеранов СВО на платное обучение вне лимитов В Минобрнауки предложили принимать ветеранов СВО на платное обучение вне лимитов

Москва2 окт Вести.Минобрнауки предложило принимать в высшие учебные заведения на платную форму обучения ветеранов спецоперации их детей вне зависимости от предельного числа мест. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, слова которой приводит ТАСС.

Уточняется, что предельное количество мест не будет учитываться при поступлении на специальности, по которым законодательством об образовании предусмотрено регулирование объема платного приема.

Документом предусматривается, что участники СВО и их дети будут приниматься на платное обучение вне зависимости от предельного числа мест отмечается в сообщении

Подчеркивается, то гарантии для этой категории поступающих не будут зависеть от установленных лимитов.

28 сентября президент Росси Владимир Путин заявил, что стране необходимо сделать все, чтобы раненые бойцы специальной военной операции были востребованы в гражданской жизни.