Кравцов назвал самые популярные специальности в колледжах и техникумах Кравцов: среди популярных специальностей в колледжах и техникумах - сварщик

Москва27 ноя Вести.Абитуриенты колледжей и техникумов в России чаще всего выбирают специальности разработчика программного обеспечения, сварщика, строителя и другие. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в комментарии телеканалу RT.

В число самых популярных у поступающих, например, по "Профессионалитету" вошли "Разработка и управление программным обеспечением", "Сестринское дело", "Туризм и гостеприимство" сказал, в частности, он

По словам Кравцова, также популярны направления, связанные с техническим обслуживанием и ремонтов транспорта, а также технологией машиностроения. Помимо этого, студенты интересуются делом сварщика и строителя.

Глава Минпросвещения также заявил, что в настоящее время наблюдается очень высокий интерес к колледжам и техникумам. По данным Кравцова, среднее профессиональное образование (СПО) сейчас получают около 4 миллионов студентов. При этом по некоторым востребованным специальностям конкурс превышает общие значения.

Ранее ИС "Вести" публиковала подробный материал о федеральном проекте “Профессионалитет".