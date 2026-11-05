Москва5 ноя Вести.Среди выпускников колледжей, которые вошли в федеральный проект "Профессионалитет", уровень трудоустроенности достиг 87%. Об этом заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства глава Минпросвещения сообщил, что образовательные учреждения "Профессионалитета" являются локомотивом развития колледжей. В проект уже вошли 1700 организаций по всей стране.

В этом году в колледжи "Профессионалитета" поступило 700 тысяч первокурсников. Благодаря "Профессионалитету" мы держим высокую планку, это 80% практической подготовки в колледжах и 87% трудоустройства после колледжей, которые у нас включены в программу отметил Кравцов

Он добавил, что к 2030 году почти все колледжи войдут в федеральный проект "Профессионалитет". Ранее также сообщалось, что в рамках реализации этой программы появятся новые образовательно‑производственные кластеры, где компании смогут участвовать в подготовке молодых кадров.