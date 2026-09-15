Москва15 сенВести.По программе "Единой России" "Профессионалитет" создадут новые образовательно‑производственные кластеры для подготовки молодых кадров. Об этом заявил начальник штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин в ходе визита на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
По его словам, в рамках программы создаются образовательно-производственные кластеры, где готовят техников, инженеров и операторов станков с ЧПУ.
Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводовсказал Головин
Герой России подчеркнул, что молодежи необходимо показывать, что работа на предприятиях связана с интеллектуальными и высокотехнологичными задачами. Также нужно создавать понятные возможности карьерного роста, развивать программы льготного жилья и городскую инфраструктуру для удержания специалистов, заключил Головин.
14 сентября первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков заявил, что в инженерных вузах нужно возобновить подготовку специалистов экономических специальностей.