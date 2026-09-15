Головин: по программе "Единой России" создадут новые центры подготовки кадров Головин анонсировал создание новых центров подготовки кадров по программе ЕР

Москва15 сен Вести.По программе "Единой России" "Профессионалитет" создадут новые образовательно‑производственные кластеры для подготовки молодых кадров. Об этом заявил начальник штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин в ходе визита на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.

По его словам, в рамках программы создаются образовательно-производственные кластеры, где готовят техников, инженеров и операторов станков с ЧПУ.

Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов сказал Головин

Герой России подчеркнул, что молодежи необходимо показывать, что работа на предприятиях связана с интеллектуальными и высокотехнологичными задачами. Также нужно создавать понятные возможности карьерного роста, развивать программы льготного жилья и городскую инфраструктуру для удержания специалистов, заключил Головин.

14 сентября первый заместитель министра транспорта России Константин Пашков заявил, что в инженерных вузах нужно возобновить подготовку специалистов экономических специальностей.