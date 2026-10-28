Кравцов: программы воспитания внедрены во всех школах России

Кравцов заявил, что программы воспитания внедрены во всех школах РФ Кравцов: программы воспитания внедрены во всех школах России

Москва28 окт Вести.Эффективно работающая система воспитательной работы введены во всех школах России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

По его словам, создание в школах среды, которая способствует развитию детей, формированию у них гражданской ответственности и уважения к истории и культуре нашей страны является важной задачей.

На сегодняшний день создана эффективно работающая система воспитательной работы в школах​​​. Во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания сказал Кравцов

Министр подчеркнул, что ключевую роль в этой деятельности играет Российское общество "Знание". К совместным направлениям работы также относятся взаимодействие с родительским сообществом, развитие школьных библиотек, а также подготовка единого перечня игрушек для детских садов с учетом результатов конкурса "Родная игрушка".

25 октября Кравцов заявил, что в Минпросвещения РФ выступили с предложением запретить снимать педагогов без их согласия.