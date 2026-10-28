Москва28 октВести.Эффективно работающая система воспитательной работы введены во всех школах России. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
По его словам, создание в школах среды, которая способствует развитию детей, формированию у них гражданской ответственности и уважения к истории и культуре нашей страны является важной задачей.
На сегодняшний день создана эффективно работающая система воспитательной работы в школах. Во всех образовательных организациях внедрены рабочие программы воспитаниясказал Кравцов
Министр подчеркнул, что ключевую роль в этой деятельности играет Российское общество "Знание". К совместным направлениям работы также относятся взаимодействие с родительским сообществом, развитие школьных библиотек, а также подготовка единого перечня игрушек для детских садов с учетом результатов конкурса "Родная игрушка".
25 октября Кравцов заявил, что в Минпросвещения РФ выступили с предложением запретить снимать педагогов без их согласия.