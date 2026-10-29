Работодателям в РФ предложили выделять льготы за трудоустройство участников СВО Депутат Верещагин призвал дать льготы работодателям за найм ветеранов СВО

Москва29 окт Вести.Работодателям следует предоставлять льготы за трудоустройство бойцов, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции. Об этом заявил ИС "Вести" депутат Госдумы, участник СВО Алексей Верещагин.

По его словам, для бойцов СВО крайне важна социализация.

В первую очередь нужна социализация ветеранов, участников боевых действий, ветеранов СВО. Речь про их трудоустройство их и квоты для их трудоустройства на предприятия. Но квот недостаточно, потому что это будет "обязаловка" и "принудиловка". Нужно, чтобы работодатели получали льготы заявил Верещагин

Политик уточнил, что партия ЛДПР ранее уже внесла соответствующую законодательную инициативу о дополнительной помощи в адаптации бойцов СВО.

Ветеранов-участников СВО необходимо обучать новым профессиям. И партия ЛДПР, и наш лидер Леонид Слуцкий внесли законодательную инициативу, чтобы это обучение было сразу же под те предприятия, на которых в дальнейшем будет работать ветеран, чтобы он, возвращаясь с СВО уже знал, где он будет работать заявил он

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" планирует решить трудности со списанием долгов бойцов СВО.