Депутат Верещагин: льготы мигрантам должны быть сокращены в пользу граждан РФ

Депутат Верещагин: льготы мигрантам нужно сократить в пользу граждан России Депутат Верещагин: льготы мигрантам должны быть сокращены в пользу граждан РФ

Москва30 окт Вести.Льготы мигрантам нужно сократить в пользу граждан России, заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Алексей Верещагин в интервью ИС "Вести".

Партия ЛДПР настаивает, чтобы поддержка семей наших граждан была приоритетом. И базовые обеспеченные законодательством льготы, которые получают мигранты, должны быть сокращены, приоритетом должны быть граждане Российской Федерации отметил он

Депутат также обратил внимание на необходимость помощи бойцам спецоперации в социализации, трудоустройстве и обучении новым профессиям.

Ранее ЛДПР также выступила с инициативой ввести обязательный платеж с денежных переводов мигрантов в другие страны.