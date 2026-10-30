Москва30 октВести.Льготы мигрантам нужно сократить в пользу граждан России, заявил депутат Госдумы РФ от ЛДПР Алексей Верещагин в интервью ИС "Вести".
Партия ЛДПР настаивает, чтобы поддержка семей наших граждан была приоритетом. И базовые обеспеченные законодательством льготы, которые получают мигранты, должны быть сокращены, приоритетом должны быть граждане Российской Федерацииотметил он
Депутат также обратил внимание на необходимость помощи бойцам спецоперации в социализации, трудоустройстве и обучении новым профессиям.
Ранее ЛДПР также выступила с инициативой ввести обязательный платеж с денежных переводов мигрантов в другие страны.