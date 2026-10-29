Слуцкий: ЛДПР предложила ввести комиссию за переводы мигрантов за границу Слуцкий: ЛДПР предложила взимать плату за переводы мигрантов за границу

Москва29 окт Вести.ЛДПР выступила с инициативой ввести обязательный платеж с денежных переводов мигрантов в другие страны. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий ИС "Вести".

Еще одним нашим предложением станет введение обязательного платежа с денежных переводов мигрантов за рубеж сказал он

В качестве примера лидер ЛДПР привел переводы из России в Киргизию: по его данным, за четыре месяца прошлого года их объем превысил 95 млрд рублей. Слуцкий считает, что значительные суммы незаконно выводятся из российской экономики, поэтому необходимо усилить финансовый контроль за мигрантами и нанимающими их работодателями.

По его словам, партия также внесла законопроект, согласно которому работодатели должны будут перечислять зарплаты иностранным сотрудникам только на их личные банковские счета. Как отметил Слуцкий, это позволит отслеживать реальные доходы работников, выявлять нелегальную занятость и контролировать уплату налогов.