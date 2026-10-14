Слуцкий: образование для детей мигрантов в 10-11 классах должно быть платным

В ЛДПР предложили ввести платное обучение для детей мигрантов в 10-11-х классах Слуцкий: образование для детей мигрантов в 10-11 классах должно быть платным

Москва14 окт Вести.Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, в котором предлагают сделать платным обучение детей мигрантов в 10-11 классах российских школ.

Документ направлен в правительство России для получения заключения. Он предусматривает внесение изменений в статью 78 закона "Об образовании в Российской Федерации", передает ТАСС.

ЛДПР предлагает сделать образование для детей мигрантов в 10-х и 11-х классах российских школ исключительно платным… Мы считаем, что если семья мигрантов выбирает для ребенка обучение в российской старшей школе, то и расходы за обучение она должна нести самостоятельно сказал агентству лидер фракции Леонид Слуцкий

Он пояснил, что бесплатное обучение детей-иностранцев в старших классах создает нагрузку на бюджеты регионов и муниципалитетов. Средства, которые тратятся на это, должны работать на образование российских детей.

Ранее первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Сысоев направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором предложил сократить долю детей мигрантов в российских детских садах и школах. По его мнению, она не должна превышать 25%. Парламентарий указал, что государство должно в первую очередь обеспечить доступ к образованию детям российских граждан.