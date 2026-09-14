ЛДПР: доля детей мигрантов в детсадах и школах не должна превышать 25%

В ЛДПР предложили ограничить долю детей мигрантов в детсадах и школах ЛДПР: доля детей мигрантов в детсадах и школах не должна превышать 25%

Москва14 сен Вести.Доля детей мигрантов в российских детских садах и школах не должна быть выше 25%. С инициативой введения соответствующего ограничения выступил первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Сысоев.

Свое предложение он изложил в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина и попросил его поручить федеральным органам власти проработать этот вопрос, передает ТАСС.

Парламентарий пояснил, что государство должно в первую очередь обеспечить доступ к образованию детям граждан РФ.

Мы не предлагаем запрещать иностранцам учиться, но порядок должен быть справедливым: сначала необходимо выполнить свои обязательства перед собственными гражданами сказал Сысоев агентству

Он добавил, что слишком большое число детей иностранцев, плохо владеющих русским языком, в образовательных учреждениях приводит к дополнительной нагрузке на педагогов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2027 года иностранцы, работающие в России, будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории РФ.