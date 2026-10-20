Срок проживания в РФ для получения гражданства предложили повысить до восьми лет

В Госдуме предложили усложнить процедуру получения гражданства РФ Срок проживания в РФ для получения гражданства предложили повысить до восьми лет

Москва20 окт Вести.Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, которым предлагается увеличить с пяти до восьми лет срок постоянного проживания в России, необходимый иностранцам для получения российского гражданства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект соответствующего постановления. Изменения предполагается внести в статьи 15 закона "О гражданстве Российской Федерации" и 8 закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Срок проживания в РФ для получения ВНЖ также предлагают увеличить с одного года до двух лет.

Лидер фракции Леонид Слуцкий заметил, что в первом квартале 2026 года было аннулировано свыше 8 тыс. видов на жительство иностранцев, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Ранее депутаты фракции ЛДПР в Госдуме подготовили законопроект, в котором предлагают сделать платным обучение детей мигрантов в 10-11 классах российских школ.