В ГД предложили лишать иностранцев ВНЖ за пять административных нарушений в год Фракция КПРФ предложила расширить перечень нарушений для лишения ВНЖ

Москва26 ноя Вести.Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным подготовили законопроект, предусматривающий лишение иностранцев вида на жительство (ВНЖ) за совершение пяти и более административных правонарушений в течение года.

Документ содержит изменения в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". В соответствии с ним иностранец может быть лишен вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ за совершение двух и более административных правонарушений в год, связанных с посягательством на общественный порядок и безопасность, с нарушением режима пребывания иностранцев в РФ или трудовой деятельности, а также незаконным оборотом наркотиков.

Парламентарии предлагают расширить данный перечень на все административные правонарушения, включая нарушения ПДД. При этом при принятии решения о лишении ВНЖ должен учитываться характер правонарушения, обстоятельство совершения, семейное положение иностранца и срок его проживания в России, передает ТАСС.

Мы в своем законопроекте предлагаем установить, что серьезные правовые последствия должны наступать за любые административные правонарушения, если иностранный гражданин совершил их на территории России в течение одного года пять и более раз пояснил Афонин

Ранее сообщалось, что с 3 ноября в России удвоился перечень оснований для выдворения иностранцев из РФ. Их число достигло 45.