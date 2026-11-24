Миронов предложил расширить основания для лишения приобретенного гражданства ТАСС: в Госдуме хотят расширить основания для лишения приобретенного гражданства

Москва24 ноя Вести.В Госдуму внесут законопроект, который расширит список оснований для лишения приобретенного гражданства России. Соответствующее предложение отправит на рассмотрение председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Сегодня это можно сделать за преступления против основ конституционного строя, безопасности государства, жизни, половой неприкосновенности, за оборот наркотиков, но необходимо расширить этот список пояснил Миронов агентству

Уточняется, что инициатива предполагает лишение гражданства за совершение всех уголовных преступлений, приготовления к преступлению или покушение на него.

Ранее Миронов предложил установить единый тариф страховых взносов в Социальный фонд РФ в размере 30%.