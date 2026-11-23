Москва23 нояВести.В России следует отказаться от патентной системы для мигрантов. Об этом ИС "Вести" заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
По его словам, в этой сфере уже был наведен определенный порядок - за 9 месяцев текущего года преступность среди мигрантов сократилась практически на 40%.
Государственная дума принимает правильные законы. Но не все законы, к сожалению, приняты. Мы много раз говорим: давайте ликвидируем патентную систему; она не нужна, потому что люди покупают патент и не работают, дурака валяютобъяснил он
Однако пока, заметил он, данная идея не нашла поддержки большинства законодателей.