Миронов предложил отказаться от патентов для мигрантов Депутат Сергей Миронов предложил отказаться от патентной системы для мигрантов

Москва23 ноя Вести.В России следует отказаться от патентной системы для мигрантов. Об этом ИС "Вести" заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

По его словам, в этой сфере уже был наведен определенный порядок - за 9 месяцев текущего года преступность среди мигрантов сократилась практически на 40%.

Государственная дума принимает правильные законы. Но не все законы, к сожалению, приняты. Мы много раз говорим: давайте ликвидируем патентную систему; она не нужна, потому что люди покупают патент и не работают, дурака валяют объяснил он

Однако пока, заметил он, данная идея не нашла поддержки большинства законодателей.