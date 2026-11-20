Патент для мигрантов в Москве подорожает в 2027 году

В Москве планируется увеличить стоимость патента для мигрантов Патент для мигрантов в Москве подорожает в 2027 году

Москва20 ноя Вести.В Московскую городскую думу внесен законопроект о повышении стоимости патента для иностранных граждан в 2027 году. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте столичного парламента.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, с учетом роста среднего размера заработной платы в отраслях, традиционно востребованных трудовыми мигрантами, в 2027 году планируется повысить соответствующие коэффициенты, в результате чего для иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в организациях и у индивидуальных предпринимателей, патент подорожает до 11 тыс. рублей в месяц. Для тех, кто трудится у физических лиц, его стоимость составит 15,6 тыс. рублей в месяц.

В законопроекте также предусматривается обязанность мигрантов содержать себя и членов своей семьи на определенном уровне с учетом коэффициента, привязанного к величине прожиточного минимума. Согласно расчетам авторов документа, уровень доходов на семью трудового мигранта из трех или более человек составит не менее 80 тыс. рублей, на семью до двух человек - 60 тыс. рублей.

В 2026 году стоимость патента для трудовых мигрантов была установлена на уровне 10 тыс. рублей.