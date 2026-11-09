Профессор Бурда объяснил, почему мигранты уходят со строек в курьеры и таксисты Профессор РАНХиГС Бурда назвал главный минус системы трудовых патентов в РФ

Москва9 ноя Вести.Главный минус патентов на работу в РФ для иностранцев заключается в том, что они не решают проблему реальной потребности в иностранной рабочей силе на российском рынке труда. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доктор политических наук, профессор Президентской академии РАНХиГС, руководитель направления "Миграция" Центра им П.А. Столыпина Михаил Бурда.

Например, в такой сфере как строительство заняты лишь около 15% всех трудовых мигрантов, отметил он.

Самый главный минус патентной системы заключается в том, что она не решает проблему реальной потребности в иностранной рабочей силе на российском рынке труда. У нас есть сферы – строительство, ЖКХ, сельское хозяйство – где эта потребность объективна. Тем не менее, если мы посмотрим, у нас средняя массовая трудовая миграция – это патентники: Узбекистан и Таджикистан, отчасти Киргизия, которая в рамках ЕАЭС спокойно работает без всяких документов. Что мы получаем? У нас в сфере строительства занято порядка 15% всех трудовых мигрантов отметил Бурда

По его словам, изначально организации и компании отбирают иностранных работников, привозят их для работы на российских стройках, в ЖКХ или сельском хозяйстве.

Они работают несколько месяцев, два-три, получают документы, вот эти патенты, делают медицину, осваиваются здесь. После чего уходят в более доходные сферы подчеркнул Бурда

Решить проблему такого перетока трудовых ресурсов, по его мнению, могла бы привязка патентов к конкретному работодателю. Сейчас же патент привязан не к работодателю, а к конкретному иностранцу.