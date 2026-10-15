В Петербурге расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам с патентами Власти Петербурга запретили мигрантам работать в торговле и сфере красоты

Москва15 окт Вести.Решением губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова расширен перечень видов экономической деятельности, к которым запрещено привлекать мигрантов с патентами до конца текущего года, сообщается на сайте городской администрации.

Актуализирован запрет на привлечение мигрантов к работе в Петербурге до конца 2026 года – к таксистам и курьерам добавлены некоторые виды деятельности в сфере медицины, парикмахерских услуг, косметологии, розничной торговли, физкультуры и оздоровления отмечается в публикации

Ограничения не распространяются на граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также на иностранцев, в том числе высококвалифицированных специалистов, имеющих разрешение на работу.

Решение принято для противодействия теневой занятости, пояснили в администрации.

Постановление о запрете привлечения мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года губернатор Санкт-Петербурга подписал в декабре 2025 года.