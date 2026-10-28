В Приморье мигрантам разрешат работать в транспортно-логистической сфере Мигранты смогут работать по патентам в транспортно-логистической сфере Приморья

Москва28 окт Вести.Власти Приморского края планируют с 2027 года сократить перечень отраслей, где запрещено привлекать мигрантов, работающих по патентам. Ограничения снимут для транспортно-логистической сферы, сообщает региональное агентство миграционной политики.

На 2026 год в крае действует запрет на работу по патентам в 88 видах экономической деятельности, включая регулярные и заказные пассажирские перевозки, такси, грузоперевозки, сферы информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов, культуры и НКО. Ограничения не распространяются на строительство, обрабатывающие производства, сельское и лесное хозяйство.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления губернатора, с 2027 года в регионе планируется ввод крупных транспортно-логистических центров. Снятие ограничений позволит хозяйствующим субъектам, обеспечивающим работу таких центров, морских портов и терминалов, привлекать сотрудников по патентам в необходимых объёмах.

В новом проекте сохраняется запрет для мигрантов на работу в энергетике, водоснабжении, теплоснабжении, здравоохранении, сферах информации и связи, торговли, фармацевтики, финансов, страхования, культуры и деятельности общественных организаций. Всего в перечне запрещённых отраслей на 2027 год — 83 вида деятельности. Проект постановления размещён на портале для публичного обсуждения.