Москва9 ноя Вести.Патентная система не решает проблему реальной потребности в иностранной рабочей силе на российском рынке труда, и помочь здесь могла бы привязка патентов к конкретному работодателю. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" доктор политических наук, профессор Президентской академии РАНХиГС, руководитель направления "Миграция" Центра им П.А. Столыпина Михаил Бурда.

Он обратил внимание на ситуацию, когда трудовые мигранты, приехавшие для работы в сферах строительства или ЖКХ, после получения патентов уходят в другие сферы. Причина, по словам профессора, в том, что патент привязан к конкретному иностранцу, а не к работодателю.

Они работают несколько месяцев, два-три, получают документы, вот эти патенты, делают медицину, осваиваются здесь. После чего уходят в более доходные сферы… Отработал, земляки позвали на другую работу, более высокооплачиваемую, более простую. На стройке сложно, да, жить в вагончиках, в таких условиях мало кому хочется – и, соответственно, они уходят. То есть пока патент не будет привязан к работодателю, это и будет продолжаться. Это достаточно несложно поменять. И, кстати говоря, некоторые депутаты Государственной думы говорили об этом неоднократно – о том, что пора патенты обратно привязать. Либо от них отказаться в целом, вернуться к разрешению на работу для всех для такой системы, либо же патент точно так же привязывать к работодателю отметил Михаил Бурда

Ранее в России был расширен перечень оснований для выдворения иностранных граждан. С 3 ноября вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличили список причин с 22 до 45.