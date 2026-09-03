Москва3 сенВести.Дешевая рабочая сила долгое время препятствовала росту производительности труда в России, поскольку бизнесу было выгоднее нанимать дополнительных сотрудников, чем инвестировать в модернизацию и передовые технологии. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития РФ Денис Тюпышев в беседе с KP.RU на полях ВЭФ.
По словам замминистра, доступность работников на протяжении десятилетий позволяла компаниям не уделять достаточного внимания эффективности производственных процессов. Однако сейчас ситуация изменилась: российский рынок труда столкнулся с дефицитом кадров.
Тюпышев отметил, что подобная проблема характерна не только для России. В качестве примера он привел Объединенные Арабские Эмираты, где наличие дешевой иностранной рабочей силы также снижает стимулы для автоматизации.
Почему там (в Эмиратах - прим. ред.) не роботизируют склады? Потому что есть дешевая иностранная рабочая сила, которую проще включить в процесс, чем инвестировать в роботизацию всего складасказал замглавы Минэкономразвития
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что в России сохраняется высокий спрос на рабочую силу. По его словам, на этом фоне большинство отечественных компаний предпочитает сохранять численность сотрудников даже при снижении нагрузки.