Правительственный законопроект об ответственности в туризме пройдет чтения в РФ

В России до конца года примут закон о разграничении ответственности в туризме Правительственный законопроект об ответственности в туризме пройдет чтения в РФ

Москва15 окт Вести.Законопроект о четком разграничении ответственности между туроператорами и турагентами будет принят в России до конца текущего года. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, выступая на II Форуме туроператоров России.

По словам замглавы Минэкономразвития, инициатива, одобренная правительством в июле, с высокой долей вероятности пройдет все три чтения в осеннюю сессию. Документ призван законодательно упорядочить взаимоотношения участников рынка и распределить зоны ответственности при реализации комплексного турпродукта.

Вахруков также отметил, что отечественная туристическая сфера постепенно переходит от этапа активного создания инфраструктуры к задачам по формированию и продвижению качественных предложений для путешественников.