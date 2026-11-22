Швец: первый этап единой цифровой туристической платформы сдадут в этом году

Первый этап единой цифровой платформы для туристов сдадут в России в этом году Швец: первый этап единой цифровой туристической платформы сдадут в этом году

Москва22 ноя Вести.Первый этап проекта "Единой цифровой платформы в сфере туризма" (ГИС ЕЦП) будет сдан в этом году. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор госкорпорации "Туризм.РФ" Василий Швец.

Он отметил, что вся туристическая отрасль России будет размещена внутри этой платформы: от списка гостиниц до событийного календаря мероприятий.

По поручению нашего президента, стоит задача по созданию так называемой единой цифровой платформы по туризму… Первый этап ее сдается уже в этом году. Вся отрасль будет внутри этой цифровой платформы: гостиницы, средства размещения, туроператоры, то есть и объекты, и субъекты: активности, досуги, единый календарь событийный всех мероприятий, которые в стране проводятся сообщил Швец

Новая платформа позволит проследить клиентский путь как у организованных групп туристов, так и для самостоятельных, уточнил он.

Туда подтягиваются данные сотовых мобильных операторов, коллективных средств размещения, все реестры там: туроператоров, турагентов, аквапарков, музеев… и как они распределены по географии страны. Мы сможем видеть клиентский путь туриста от начала и до конца. Причем, как организованного через туроператоров, так и самостоятельно организованного через агрегаторы добавил Швец

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что в последние годы путешествия по стране на автомобиле стали пользоваться большей популярностью у россиян.