В Саратовской области с 2027 года расширят запрет на работу мигрантов

В Саратовской области расширили перечень сфер с запретом на работу мигрантов В Саратовской области с 2027 года расширят запрет на работу мигрантов

Москва10 ноя Вести.С 2027 года в Саратовской области мигрантам запретят работать еще в ряде сфер. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление: с 1 января 2027 года в области нельзя будет привлекать иностранцев, работающих по патентам, в отдельных видах экономической деятельности.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление, согласно которому в регионе с 1 января 2027 года устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности говорится в публикации

Отмечается, что запрет продлится до 31 декабря 2027 года.

К ранее запрещенным видам деятельности добавили обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, забор, очистку и распределение воды, сбор и обработку сточных вод, а также деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Остаются и прежние ограничения: мигрантам нельзя работать в курьерской деятельности, сфере продуктов питания и напитков, на перевозках пассажиров городским и пригородным транспортом и в такси, в образовании, здравоохранении и социальных услугах, в госуправлении по обеспечению военной безопасности и обязательном социальном обеспечении.