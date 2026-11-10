Москва10 нояВести.С 2027 года в Саратовской области мигрантам запретят работать еще в ряде сфер. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Губернатор Роман Бусаргин подписал постановление: с 1 января 2027 года в области нельзя будет привлекать иностранцев, работающих по патентам, в отдельных видах экономической деятельности.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление, согласно которому в регионе с 1 января 2027 года устанавливается запрет на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельностиговорится в публикации
Отмечается, что запрет продлится до 31 декабря 2027 года.
К ранее запрещенным видам деятельности добавили обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, забор, очистку и распределение воды, сбор и обработку сточных вод, а также деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
Остаются и прежние ограничения: мигрантам нельзя работать в курьерской деятельности, сфере продуктов питания и напитков, на перевозках пассажиров городским и пригородным транспортом и в такси, в образовании, здравоохранении и социальных услугах, в госуправлении по обеспечению военной безопасности и обязательном социальном обеспечении.