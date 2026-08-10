Запрет на работу в такси и доставке для иностранцев могут продлить в Петербурге

В Петербурге планируют продлить запрет иностранцам на работу в такси и доставке Запрет на работу в такси и доставке для иностранцев могут продлить в Петербурге

Москва10 авг Вести.В Санкт-Петербурге рассматривают вариант с продлением запрета на работу в такси и доставке для иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Проект постановления опубликован на сайте Смольного.

Установить на 2027 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами на территории Санкт-Петербурга иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность … в легковом такси … и в курьерской деятельности говорится в тексте документа

Запрет на привлечение иностранных граждан к работе в такси и доставке действует с лета 2025 года, когда соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.