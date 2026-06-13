Беглов: туристам в Петербурге на случай перебоев со связью выдадут бумажные карт

В Петербурге туристам раздадут бумажные карты на случай перебоев со связью Беглов: туристам в Петербурге на случай перебоев со связью выдадут бумажные карт

Москва13 июн Вести.Власти Санкт-Петербурга совместно с представителями туристической отрасли разработали меры поддержки гостей города на случай сбоев в работе связи и интернета. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Александр Беглов.

"В павильонах Городского туристско-информационного бюро гостям расскажут о работе транспорта, дадут бумажные карты и путеводители, просто сориентируют. Сотрудники мобильной информационной службы Ask Me также раздают карты гражданам и отвечают на вопросы", — рассказал глава города.

В Северной столице также работает городской контакт-центр, куда туристы могут обратиться по телефону, а соотечественникам доступен чат-бот в MAX.

По его словам, сейчас рассматривается такая возможность, чтобы городской туристский портал Visit Petersburg мог работать с ограниченным интернетом.

Кроме того, альтернативой мобильному интернету может стать общегородская сеть бесплатного Wi-Fi SPB_FREE. Она доступна круглосуточно в популярных общественных местах, парках, библиотеках, МФЦ, отметил губернатор.