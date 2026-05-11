Энергетики сообщили о завершении отопительного сезона в Санкт-Петербурге

Москва11 мая Вести.Регулярное теплоснабжение зданий прекратится в Санкт-Петербурге в среду, 13 мая 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал городского Комитета по энергетике.

Отключение запланировано на 9 утра.

В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха и с учетом прогноза погоды … принято решение о завершении отопительного периода сказано в сообщении

До начала следующего отопительного периода на источниках тепловой энергии запланировано проведение плановых ремонтно-профилактических работ.

Уточняется, что в этом году продолжительность сезона составила 222 дня.