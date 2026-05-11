Москва11 маяВести.Регулярное теплоснабжение зданий прекратится в Санкт-Петербурге в среду, 13 мая 2026 года. Об этом сообщает Telegram-канал городского Комитета по энергетике.
Отключение запланировано на 9 утра.
В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха и с учетом прогноза погоды … принято решение о завершении отопительного периодасказано в сообщении
До начала следующего отопительного периода на источниках тепловой энергии запланировано проведение плановых ремонтно-профилактических работ.
Уточняется, что в этом году продолжительность сезона составила 222 дня.